Гвардиола не уверен, что останется в Манчестер Сити до конца еврокубкового бана

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими планами по продолжению карьеры.

"Я не знаю, что будет в будущем. Я хочу остаться еще на один год, а дальше посмотрим. В 2021-м я проведу уже пять лет в этом клубе, и мы увидим, хотят ли со мной заключать новое соглашение.

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Я работаю с исключительными игроками, у нас невероятные владельцы – не трудно понять, почему я могу хотеть остаться еще на три года или что-то подобное, но мы это выясним лишь в конце сезона. Сейчас я хочу сосредоточиться на следующих трех месяцах. Мы должны игру за игрой проводить лучше, как только возможно, и после этого у нас будет время подумать", – подчеркнул Гвардиола в комментарии Guardian.

Напомним, Манчестер Сити рискует остаться без Лиги чемпионов в двух следующих сезонах. "Горожане" еще имеют одну надежду – обжалование решения УЕФА в суде.

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