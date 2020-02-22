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Манчестер Сіті найняв авторитетного адвоката заради судової справи з УЄФА – юрист зумів двічі відкласти Брекзіт

15:12 181 Читать на русском
Манчестер Сіті найняв авторитетного адвоката заради судової справи з УЄФА – юрист зумів двічі відкласти Брекзіт
Гравці Манчестер Сіті / Reuters

Королівський адвокат Девід Пеннік захищатиме Манчестер Сіті у суді у справі з фінансовим фейр-плей.

Манчестер Сіті звернувся до королівського адвоката Девіда Пенніка, щоб він допоміг клубу оскаржити рішення УЄФА про відсторонення "містян" з Ліги чемпіонів, інформує The Telegraph.

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Лорд Пеннік відомий тим, що представляв інтереси супротивниці Брекзіта Джини Міллер в справі проти уряду Великобританії. Адвокат двічі відкладав вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Повідомляється, що Манчестер Сіті буде виділяти юристу 20 тисяч фунтів стерлінгів в день на покриття судових витрат.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія УЄФА Фінансовий fair-play
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