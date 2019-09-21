Гвардіола назвав свого наступника на чолі Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розраховує віддати свою команду у хороші руки.

"Майже впевнений, що Мікель Артета мене змінить на посаді головного тренера Ман Сіті. Він буде успішним наставником.

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Рано чи пізно Артета стане головним тренером. Зараз він досить молодий, але у нього вже є досвід роботи з відомими гравцями і великими клубами.

У нього неймовірна трудова етика. У нього є особливий талант аналізувати те, що відбувається і знаходити рішення", – сказав Гвардіола для Sky Sports.

37-річний Мікель Артета з 2016 року працює помічником Гвардіоли у таборі "містян".

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