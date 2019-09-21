toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛЬВІВ - ОЛІМПІК ЗОРЯ - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ІНТЕР

Гвардіола назвав свого наступника на чолі Манчестер Сіті

08:55 1359 Читать на русском
Гвардіола назвав свого наступника на чолі Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола зі своїм тренерським штабом / Фото Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розраховує віддати свою команду у хороші руки.

"Майже впевнений, що Мікель Артета мене змінить на посаді головного тренера Ман Сіті. Він буде успішним наставником.

Гвардіола: Пятов – один із найкращих воротарів у світі

Рано чи пізно Артета стане головним тренером. Зараз він досить молодий, але у нього вже є досвід роботи з відомими гравцями і великими клубами.

У нього неймовірна трудова етика. У нього є особливий талант аналізувати те, що відбувається і знаходити рішення", – сказав Гвардіола для Sky Sports.

37-річний Мікель Артета з 2016 року працює помічником Гвардіоли у таборі "містян".

"Шахтарю, мабуть, вже блювати хочеться від Гвардіоли". Англійські ЗМІ – про успіх Ман Сіті в "найважчому матчі групи"

blog_ava
Думаю, Сейнайокі боровся би за 6-е місце в чемпіонаті України, – Олійник
06:30
389
Теги
Англія Мікель Артета Мікель Артета Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал знайшов сенсаційну заміну Зідану
    Іспанія — 20 вер6761 Реал знайшов сенсаційну заміну Зідану
3
год
:
33
хв
Львів
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук