Гвардиола назвал своего преемника во главе Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассчитывает отдать свою команду в хорошие руки.

"Почти уверен, что Микель Артета меня сменит на посту главного тренера Манчестер Сити. Он будет успешным наставником.

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Рано или поздно Артета станет главным тренером. Сейчас он достаточно молодой, но у него уже есть опыт работы с известными игроками и большими клубами.

У него невероятная трудовая этика. У него есть особый талант анализировать происходящее и находить решение", – сказал Гвардиола для Sky Sports.

37-летний Микель Артета с 2016 года работает помощником Гвардиолы в лагере "горожан".

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