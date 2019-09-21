toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛЬВОВ - ОЛИМПИК ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

Гвардиола назвал своего преемника во главе Манчестер Сити

09:03 76 Читати українською
Гвардиола назвал своего преемника во главе Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола со своим тренерским штабом / Фото Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассчитывает отдать свою команду в хорошие руки.

"Почти уверен, что Микель Артета меня сменит на посту главного тренера Манчестер Сити. Он будет успешным наставником.

Гвардиола: Пятов – один из лучших вратарей в мире

Рано или поздно Артета станет главным тренером. Сейчас он достаточно молодой, но у него уже есть опыт работы с известными игроками и большими клубами.

У него невероятная трудовая этика. У него есть особый талант анализировать происходящее и находить решение", – сказал Гвардиола для Sky Sports.

37-летний Микель Артета с 2016 года работает помощником Гвардиолы в лагере "горожан".

"Шахтеру, видимо, уже рвать хочется от Гвардиолы". Английские СМИ – об успехе Ман Сити в "самом тяжелом матче группы"

blog_ava
Санжар: Провел мужской разговор с игроками Карпат
00:07
171
Теги
Микель Артета Микель Артета Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
34
мин
Львов
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук