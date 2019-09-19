Гвардіола: Пятов – один із найкращих воротарів у світі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від розгромної перемоги над Шахтарем (3:0) та розсипався у компліментах голкіперу "гірників" Андрію Пятову.

"Пятов – один із найкращих воротарів. Чудово читає гру і вчасно страхує захисників. Часто, коли ми виконуємо проникаючий пас, Пятов заздалегідь це бачить та діє на виході як останній захисник і вибиває м'яч.

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Забагато компліментів на адресу Шахтаря? Ми бачили на полі Тайсона – чудовий дриблер. Як він пробирався між нашими лініями, взаємодіяв з Марлосом? Чудово. Ви пригадали 12 матчів: у Шахтаря були Фернандінью, Дуглас Коста, Ракицький, Чигринський, Срна. Так що дійсно, доводилося досить-таки важко.

Так, вдавалося вигравати, але проти цієї команди дуже важливо тримати ритм. У нас це часто виходить: все-таки якість футболістів Манчестер Сіті досить висока. Крім того, коли я переглядаю найближчого суперника, то налаштовуюся на його сильні, а не слабкі сторони. Однозначно Шахтар – це знак якості.

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Фонсека і Каштру будують гру більш зонально. В оборонному плані організація Фонсеки була найкращою. Але проти Луческу було ще складніше через неймовірну агресивність, ментальність команди.

Зараз мені вже легше з Шахтарем, адже я добре знаю цього суперника і як протистояти йому, щоб перемогти. І, звичайно, у мене були чудові футболісти в Барселоні, Баварії, а зараз – в Манчестер Сіті", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Шахтаря.

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