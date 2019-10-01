Манчестер Сіті без Зінченка здобув перемогу над загребським Динамо – "містяни" очолили групу Шахтаря у Лізі чемпіонів

В рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо Загреб зазнало виїзної поразки від Манчестер Сіті.

Хосеп Гвардіола перед матчем традиційно виражав компліменти хорватам, але стартовий склад Сіті на поєдинок проти загребського Динамо ілюстрував істинне відношення каталонця до суперника. В запасі залишились Стерлінг, Жезус, Вокер, а Зінченко взагалі не потрапив до заявки – замість нього вийшов Менді. Звісно, "містяни" грали не другим складом, але ротація лідерів натякала на бажання взяти гостей "малою кров'ю".

Щоправда, вже на 2-й хвилині господарі могли понести втрати після жорсткого підкату в ноги Родрі – на поле навіть винесли ноші, але іспанець продовжив гру. Таким чином Динамо дало зрозуміти, що збирається грати максимально щільно і жорстко, однак Манчестер Сіті це не змусило занервувати. "Містяни" швидко захопили ініціативу й почали розривати загребців ефектними комбінаціями в їхньому штрафному, перед своїми воротами не давши створити практично нічого. Динамівці змушені були оборонятися протягом всього першого тайму.

Сіті почав створювати моменти в другій його третині. Так, на 13-й хвилині мав забивати Агуеро, якого вивели віч-на-віч з Ліваковічем, однак голкіпер загнав аргентинця у глухий кут і відбив його удар. Після цього сталося добивання Бернарду Сілви з-за меж штрафного – вище воріт. На 16-й португальцю знову не пощастило, адже при ударі по воротах метрів з 14-ти м'яч зрізався з його ноги. Продовжував мазати і Агуеро, який на 20-й хвилині прийняв передачу в карному майданчику, відклеївся від Ділавера й потужно пробив з близкої дистанції – над поперечиною!

На 21-й марнотратство "містян" могли покарати з кутового, який замкнули ударом з відскоком від газону, однак спочатку Едерсон спіймав м'яч, а потім господарі вилетіли в контратаку з пострілом Гюндогана метрів з 18-ти у поперечину. В наступній же атаці Давід Сілва ударом з центру штрафного в дальній нижній кут замкнув передачу Менді (її трішки підправив Агуеро), але м'яч розминувся з каркасом воріт на лічені сантиметри! На 26-й же хвилині завдяки дотепній грі п'яткою у виконанні Бернарду Сілви Агуеро вдалося забити гол з гострого кута, однак його скасували через гандбол португальця. Серхіо не зупинився, за дві хвилини після цього вивалившись віч-на-віч з Ліваковічем, але й цього разу переграти голкіпера йому не вдалося.

В останні 15 хвилин Динамо вдалося заспокоїти матч. Сіті продовжував тримати м'яч і розігрувати комбінації у штрафному на будь-який смак, а на 42-й Давід Сілва навіть претендував на пенальті (який сам же і намалював), однак по-справжньому гольових моментів біля воріт загребців не виникало. Манкуніанці більше гралися, ніж дійсно загострювали ситуацію. Зрештою, на перерву команди пішли без забитих голів.

На старті другого тайму Манчестер Сіті неприємно здивував низькою ефективністю своїх атак. Господарі взагалі не загострювали ситуацію на полі, хоча Динамо Загреб майже всім складом стояв перед власним штрафним. Все, що організували підопічні Гвардіоли в перші 10 хвилин – це низка подач і прострілів, які для кремезних хорватів не становили ніякої небезпеки. Пеп Гвардіола швидко зрозумів проблему, піднявши з лави запасних Стерлінга – це спрацювало практично одразу. Сіті почав створювати моменти.

На 57-й хвилині Рахім вперше опинився у центрі уваги, замкнувши передачу в карний майднчик неточним і слабеньким ударом. На 65-й же після прострілу Давіда Сілви на ближню стійку м'яч в останній момент виніс на кутовий один із захисників. Зрештою, на 66-й після розіграшу корнера стався гол: Родрі із зони перед штрафним віддав своєчасну передачу на лівий край під простріл Марезу, який у дотик з лінії воротарського замкнув Стерлінг – 1:0! На 71-й Рахім міг ще й пенальті заробити, впавши у після прориву з лівого флангу, однак і контакт стався до лінії, і Стояновіч в м'яч зіграв. Після цього Сіті трішки пригальмував.

На 70-х хвилинах господарі виглядали активно, але реальних моментів біля воріт Ліваковіча виникало небагато – можна згадати хіба що дальній неточний удар Канселу та замикання кросу у виконанні Агуеро, яке також голом не завершилося. Втім, Серхіо міг відзначитись на 79-й, вивалившись віч-на-віч з голкіпером і пробивши з гострого кута повз праву стійку. На 81-й же у штрафному збили Гюндогана, після чого довго вислуховували кімнату VAR – там повідомили, що пенальті не призначать. Останній реально цікавий момент стався на 86-й хвилині, коли по воротах здалеку вдарив Марез, але він не став проблемою для Ліваковіча.

Втім, перед самим свистком про завершення матчу Манчестер Сіті вдалося довести рахунок до більш прийнятного: Рахім Стерлінг розігнав контратаку та віддав розрізну передачу на Фодена, який зблизився з голкіпером та пробив точно в сітку – 2:0!

Фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Сіті, який набрав 6 очок і очолив турнірну таблицю групи С. Динамо Загреб з трьома заліковими балами в активі тримається на другій позиції, випереджаючи Шахтар за різницею м'ячів.