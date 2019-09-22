Гвардіола назвав головну відмінність між Менді та Зінченком

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стиль гри претендентів на місце основного лівого захисника команди.

"У Бенжамена Менді є одна особлива якість, якою у нашій команді володіє лише він.

Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

З Олександром Зінченком ми не можемо атакувати широко та глибоко, у нього зовсім інші якості. З Менді ми можемо собі це дозволити. Саме тому ми сподіваємось, що він буде здоровий і зможе грати у своїй найкращій формі", – цитує Гвардіолу MEN.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі з Уотфордом Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки Манчестер Сіті. В основі вийшов Бенжамен Менді, якого у перерві замінив іспанець Анхеліньо.

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