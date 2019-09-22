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Гвардіола назвав головну відмінність між Менді та Зінченком

08:50 1253 Читать на русском
Гвардіола назвав головну відмінність між Менді та Зінченком
Гвардіола і Зінченко / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стиль гри претендентів на місце основного лівого захисника команди.

1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне
 
1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне

"У Бенжамена Менді є одна особлива якість, якою у нашій команді володіє лише він.

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З Олександром Зінченком ми не можемо атакувати широко та глибоко, у нього зовсім інші якості. З Менді ми можемо собі це дозволити. Саме тому ми сподіваємось, що він буде здоровий і зможе грати у своїй найкращій формі", – цитує Гвардіолу MEN.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі з Уотфордом Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки Манчестер Сіті. В основі вийшов Бенжамен Менді, якого у перерві замінив іспанець Анхеліньо.

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Теги
Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті - Уотфорд Бенжамен Менді Бенжамен Менді Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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