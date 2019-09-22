Гвардиола назвал главное отличие между Менди и Зинченко

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о стиле игры претендентов на место основного левого защитника команды.

"У Бенжамена Менди есть одно особое качество, которым в нашей команде обладает только он.

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С Александром Зинченко мы не можем атаковать широко и глубоко, у него совсем другие качества. С Менди мы можем себе это позволить. Именно поэтому мы надеемся, что он будет здоров и сможет играть в своей лучшей форме", – цитирует Гвардиолу MEN.

Напомним, во вчерашнем матче с Уотфордом Александр Зинченко не попал даже в заявку Манчестер Сити. В основе вышел Бенжамен Менди, которого в перерыве заменил испанец Анхелиньо.

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