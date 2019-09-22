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Гвардиола назвал главное отличие между Менди и Зинченко

08:50 45 Читати українською
Гвардиола назвал главное отличие между Менди и Зинченко
Гвардиола и Зинченко / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о стиле игры претендентов на место основного левого защитника команды.

1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне
 
1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне

"У Бенжамена Менди есть одно особое качество, которым в нашей команде обладает только он.

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С Александром Зинченко мы не можем атаковать широко и глубоко, у него совсем другие качества. С Менди мы можем себе это позволить. Именно поэтому мы надеемся, что он будет здоров и сможет играть в своей лучшей форме", – цитирует Гвардиолу MEN.

Напомним, во вчерашнем матче с Уотфордом Александр Зинченко не попал даже в заявку Манчестер Сити. В основе вышел Бенжамен Менди, которого в перерыве заменил испанец Анхелиньо.

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Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Уотфорд Бенжамен Менди Бенжамен Менди Манчестер Сити Манчестер Сити
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