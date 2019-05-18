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Гвардіола: Манчестер Сіті завершив неймовірний сезон

18 травня 22:20 386 Читать на русском
Гвардіола: Манчестер Сіті завершив неймовірний сезон
Пеп Гвардіола / Sky Sports

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Уотфордом (6:0) у фіналі Кубка Англії.

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

"Приголомшливий фінал для нас, ми закінчили неймовірний сезон. Всіх людей, причетних до клубу, вітаю з великим успіхом, особливо гравців, завдяки їм ми виграли трофеї.

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Чи може Манчестер Сіті стати ще кращим? Повинен, завжди можна стати краще. Немає сенсу залишатися на місці", – розповів Гвардіола в ефірі BBC Sport.

Нагадаємо, Манчестер Сіті з Зінченком у складі знищив Уотфорд у фіналі Кубка Англії (6:0) і оформив требл у англійських змаганнях.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Уотфорд Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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