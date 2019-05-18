Гвардіола: Манчестер Сіті завершив неймовірний сезон

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Уотфордом (6:0) у фіналі Кубка Англії.

"Приголомшливий фінал для нас, ми закінчили неймовірний сезон. Всіх людей, причетних до клубу, вітаю з великим успіхом, особливо гравців, завдяки їм ми виграли трофеї.

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Чи може Манчестер Сіті стати ще кращим? Повинен, завжди можна стати краще. Немає сенсу залишатися на місці", – розповів Гвардіола в ефірі BBC Sport.

Нагадаємо, Манчестер Сіті з Зінченком у складі знищив Уотфорд у фіналі Кубка Англії (6:0) і оформив требл у англійських змаганнях.

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