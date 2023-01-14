Скандал спровокував перший гол "дияволів" на 78-й хвилині. Маркус Рашфорд явно бентежив захисників Ман Сіті, однак м'яча не торкнувся і дозволив забити Бруну Фернандешу. Бригада Атвелла спочатку зафіксувала активний офсайд, але відеопомічники порадили зарахувати гол.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Хосеп Гвардіола і гравці Ман Сіті не заспокоїлися навіть після фінального свистка, інформує ESPN. Особливо старався Джек Гріліш, який переслідував суддів до підтрибунного приміщення, роздаючи "компліменти". У палкій суперечці також брали активну участь Гвардіола і капітан МЮ Харрі Магуайр.

"Я підійшов пізніше. Коли я опинився там, то все майже завершилось. Не знаю, як усе почалося чи що насправді стало причиною, але настрій у всіх був не дуже добрим", – прокоментував інцидент захисник Ман Сіті Мануель Аканджі.

Після поразки відрив "містян" від Юнайтед скоротився до одного очка. Арсенал випереджає команду Гвардіоли на 5 пунктів, але завтра ще зіграє свій матч з Тоттенхемом.

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