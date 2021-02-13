"Ми заслужили перемогу. "Шпори" влучили у стійку, і це могло повернути гру в інше русло, але ми зіграли так, як хотіли. У Тоттенхема є особливі якості. Минулого разу ми теж грали добре і поступилися 0:2. Вони вміють створювати шанси з повітря. Це майстерність і особливий підхід з боку їхнього тренера.

Чергові подвиги Гюндогана та 70-метровий асист Едерсона у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем – 3:0

У нас є своя манера гри, якої ми будемо дотримуватися. Треба бути терплячими, дуже терплячими, спокійними. Пенальті був очевидним. Чи буде тепер Родрі постійно їх виконувати? Ні. Я б сказав, що захоплююся його хоробрістю, але це був не найкращий удар. Я не жартую. Я схвильований цим. Завдавати удари з точки у нас буде справжній фахівець. Потрібно лише потренуватися.

Якщо говорити про Едерсона і пенальті – дивіться, він віддав гольовий пас на 60-70 метрів. Думаю, він заб'є з одинадцятиметрової позначки", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розбив Тоттенхем (3:0), а Едерсон став однією з ключових персон матчу, віддавши розкішний асист на Гюндогана через усе поле.

Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем за годину – Гюндоган оформив дубль, Едерсон з асистом, Зінченко провів класний