"Мы заслужили победу. "Шпоры" попали в штангу, и это могло вернуть игру в другое русло, но мы сыграли так, как хотели. У Тоттенхэма есть особые качества. В прошлый раз мы тоже играли хорошо и уступили 0:2. Они умеют создавать шансы из воздуха. Это мастерство и особый подход со стороны их тренера.

Очередные подвиги Гюндогана и 70-метровый ассист Эдерсона в видеообзоре матча Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:0

У нас есть своя манера игры, которой мы будем придерживаться. Надо быть терпеливыми, очень терпеливыми, спокойными. Пенальти был очевидным. Будет ли теперь Родри постоянно их исполнять? Нет. Я бы сказал, что восхищаюсь его храбростью, но это был не лучший удар. Я не шучу. Я взволнован этим. Наносить удары с точки у нас будет настоящий специалист. Нужно только потренироваться.

Если говорить о Эдерсоне и пенальти – смотрите, он отдал голевой пас на 60-70 метров. Думаю, он забьет с одиннадцатиметровой отметки", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити разбил Тоттенхэм (3:0), а Эдерсон стал одной из ключевых персон матча, отдав роскошный ассист на Гюндогана через все поле.

Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм за час – Гюндоган оформил дубль, Эдерсон с ассистом, Зинченко провел классный матч