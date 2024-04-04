Манчестер Сіті на вихідних отримав порцію критики за прісний матч з Арсеналом. У Гвардіоли важкий календар – відразу ж поєдинок з міцною Астон Віллою, яка претендує на Лігу чемпіонів. Пеп вніс корективи у склад, випустивши на фланги швидких Гріліша та Доку. А Холанд у поганій формі залишився на лаві.

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Сіті відкрив рахунок, коли Доку зряче прострілив у штрафний майданчик на ногу Родрі. Вілла сміливо розпочала поєдинок, прийняла розмін моментами та перспективно вибігала в контратаки. Одна з таких завершилася голом Дурана, який зі складної позиції ювелірно пробив у дальній кут.

Ближче до перерви Манчестер Сіті посилював тиск, а гості дедалі рідше відповідали. Доку розривав опонентів на дриблінгу, Гріліш також проривався через щілини в обороні. Два супершанси мав Альварес – Віллу врятував голкіпер. Але навіть він був безсилим, коли "стінка" розвалилася, а Фоден забив зі штрафного.

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У другому таймі Сіті вийшов добивати команду Емері. Щоправда, перед тим Ортега мусив потягнути складні удари Луїса та Лангле. То були останні потуги Вілли, перш ніж Фоден вийшов на авансцену та знищив суперника своїм хет-триком.

Родрі розумним пасом знайшов Філа на лінії штрафного, а той відразу пробив під стійку. Третій гол Фодена став ще красивішим. Вихованець Сіті впав перед чужим штрафним майданчиком, але миттєво підійнявся та вигриз м'яч. Далі справа техніки – потужний удар під поперечину.

PHIL FODEN IS THE BEST PLAYER IN THE WORLD. SPREAD THE WORD pic.twitter.com/OjCgKm9Tmw — ?? (@ErlingRoIe) April 3, 2024

Манчестер Сіті переміг, набрав 67 очок і наздогнав Ліверпуль, який завтра зіграє проти Шеффілда. На вершині АПЛ зараз Арсенал, який має на один бал більше. Астон Вілла залишилася четвертою.

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