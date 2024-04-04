Манчестер Сіті розгромив Астон Віллу в рамках 31-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Пепа Гвардіоли напрочуд легко розібралися з претендентом на потрапляння в ЛЧ. Фоден і Родрі встановили нові особисті рекорди результативності в сезоні АПЛ – по 8 і 13 голів відповідно.

Манчестер Сіті знищив Астон Віллу магічним хет-триком Фодена та наздогнав Ліверпуль

Філ взагалі оформив хет-трик. Один із голів він забив прямим ударом зі штрафного. Хоча в його активі вже 79 забитих м'ячів у рамках АПЛ, але так він забив уперше.

Манчестер Сіті вже набрав 67 очок, але залишається третім в турнірній таблиці АПЛ. Астон Вілла наразі посідає четверту сходинку, але подарувала шанс Тоттенхему, який відстає на два очки, маючи гру в запасі.