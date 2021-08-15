Чемпіони Англії влітку оформили чергове дороге придбання, підписавши Джека Гріліша з Астон Вілли за 100 млн фунтів. Витрати Ман Сіті, який щороку витрачає значні суми на трансферному ринку, не залишають байдужими інші клуби, які регулярно критикують "містян".

Зокрема, нещодавно Юрген Клопп заявив, що Манчестер Сіті має перевагу над Ліверпулем, адже володіє значно більшим бюджетом. Такі твердження не залишилося без уваги Хосепа Гвардіоли.

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"Власники Ман Сіті вкладають у клуб ті гроші, які можуть. Все в рамках дозволеного. У нас, як і у всіх, є обмеження, визначені фінансовим фейр-плей. Якщо комусь щось не подобається, нехай іде до суду.

Ми купили Гріліша, бо продали гравців на 60 млн. Манчестер Сіті дотримується усіх правил. Раніше Манчестер Юнайтед вигравав багато титулів, бо витрачав значно більше грошей, ніж інші клуби. Пам'ятаєте це? На той момент Ман Сіті не міг цього зробити, тому що були не ті власники, які є зараз", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Нагадаємо, сезон 2021/22 стане вже 6-м для "містян" під керівництвом Пепа – так довго тренер не працював ще в жодному клубі.

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