Наставник "горожан" в очередной раз вынужден отвечать на неудобные для себя вопросы.

Чемпионы Англии летом оформили очередное дорогостоящее приобретение, подписав Джека Грилиша из Астон Виллы за 100 млн фунтов. Расходы Манчестер Сити, который ежегодно тратит значительные суммы на трансферном рынке, не оставляют равнодушными другие клубы, которые регулярно критикуют "горожан".

В частности, недавно Юрген Клопп заявил, что Манчестер Сити имеет преимущество над Ливерпулем, ведь обладает значительно большим бюджетом. Такие утверждения не осталось без внимания Хосепа Гвардиолы.

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"Владельцы Манчестер Сити вкладывают в клуб те деньги, которые могут. Все в рамках дозволенного. У нас, как и у всех, есть ограничения, определенные финансовым фэйр-плей. Если кому-то что-то не нравится, пусть идет в суд.

Мы купили Грилиша, потому что продали игроков на 60 млн. Ман Сити придерживается всех правил. Ранее Манчестер Юнайтед выигрывал много титулов, потому тратил гораздо больше денег, чем другие клубы. Помните это? На тот момент Ман Сити не мог этого сделать, так как были не те владельцы, которые сейчас", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, сезон 2021/22 станет уже 6-м для "горожан" под руководством Пепа – так долго тренер не работал еще в одном клубе.

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