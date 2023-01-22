"Дуже задоволений грою, хоча ми грали лише два з половиною дні тому. Звичайно, Вулверхемптон не лідирує у чемпіонаті, але у другому таймі ми побачили, яка у них якість. Ми боролися справді добре і забили голи у потрібні моменти. Ще одна перемога після нашого тріумфу над Тоттенхемом – важливо було продовжувати так само. Сьогодні ми додали. Але це було лише сьогодні. Подивимося, що буде у наступних іграх.

Хет-трик Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0

Коли Холанд забиває, я не знаю, скільки хет-триків та голів, люди кажуть, що він є рішенням у нашій команді, а коли він не забиває, кажуть, що він є проблемою у нашій команді. Це сіре бачення таких речей.

Ми знаємо його клас, ми знаємо одне одного. Він не той гравець, якого потрібно залишати на лаві запасних. Ми не можемо грати з Холандом у ролі фальшивої дев'ятки, ми повинні пристосовуватися до нього, і я думаю, що у нас все добре", – наводить слова Гвардіоли ВВС.

Манчестер Сіті розгромив Вулверхемптон завдяки рекордному хет-трику Холанда, Лідс продовжив безвиграшну серію