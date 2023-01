Чемпіонат Англії 2022/23, 21-й тур

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0

Голи: Холанд, 40, 49 (пен), 54

Лідс – Брентфорд – 0:0

Манчестер Сіті у випадку домашньої перемоги над Вулверхемптоном наблизився б до Арсенала на відстань двох очок (бодай на кілька годин), однак перший тайм виявився небагатим на моменти. До 39-ї хвилини пригадується тільки обрізка гостей у власному штрафному, після якої Са парирував постріл Холанда. Відкрити рахунок вдалося аж на 40-й зусиллями того ж Холанда – Ерлінг замкнув подачу Де Брюйне. 1:0!

Ще за дві хвилини Гріліш впав у штрафному, претендуючи на пенальті, однак після втручання VAR його чомусь не призначили. Втім, вже за три хвилини по перерві "11-метровий" заробив Гюндоган. Холанд з "позначки" оформив дубль, а на 54-й хвилині справа дійшла і до хет-трику. Са викотив м'яч у ноги Марезу, а той скинув м'яч норвежцю під удар в порожні – 3:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця, хоча рахунок міг бути й більшим (гол Мареза не зарахували через офсайд).

Де Брюйне віддав 16 гольових передач у поточному чемпіонаті Англії – жоден футболіст серед топ-5 ліг Європи не має настільки високого показника. До речі, 7 разів Кевін асистував Холанду. Ерлінг же забив 18 голів вдома за сезон, що є рекордом АПЛ, і 24 голи в сезоні АПЛ загалом – це більше, ніж у чотирьох попередніх золотих бутс чемпіонату.

Крім того, він оформив четвертий хет-трік всього за 19 матчів, побивши рекорд Ван Ністелроя в АПЛ – Рууду для цього знадобилось 65 виходів на поле.

4 - Erling Haaland has scored his fourth Premier League hat-trick in just his 19th appearance, breaking Ruud van Nistelrooy's record (fourth hat-trick in 65th app).



19 - Erling Haaland

65 - Ruud van Nistelrooy

81 - Luis Suárez

86 - Alan Shearer

89 - Robbie Fowler



Playground. pic.twitter.com/4rg2aHuP7a