Хет-трик Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0
19:19 - Читать на русском
Манчестер Сіті обіграв Вулверхемптон в рамках 21-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Обом командам дуже потрібні очки. Манчестер Сіті продовжує гонитву за Арсеналом, а Вулверхемптон прагне відірватися від зони вильоту, в яку не звалився лише завдяки кращій різниці м'ячів.
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Сьогодні у "вовків" було обмаль шансів покращити своє становище. Все для цього зробив Ерлінг Холанд. Норвежець оформив черговий хет-трик та довів кількість своїх голів у АПЛ до 25. У найближчого переслідувача на 10 менше.
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