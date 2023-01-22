Обом командам дуже потрібні очки. Манчестер Сіті продовжує гонитву за Арсеналом, а Вулверхемптон прагне відірватися від зони вильоту, в яку не звалився лише завдяки кращій різниці м'ячів.

Манчестер Сіті розгромив Вулверхемптон завдяки рекордному хет-трику Холанда, Лідс продовжив безвиграшну серію

Сьогодні у "вовків" було обмаль шансів покращити своє становище. Все для цього зробив Ерлінг Холанд. Норвежець оформив черговий хет-трик та довів кількість своїх голів у АПЛ до 25. У найближчого переслідувача на 10 менше.