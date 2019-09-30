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Гуйє: Пропонував Металісту придбати Мане

23:04 313 Читать на русском
Гуйє: Пропонував Металісту придбати Мане
Папа Гуйє / фото: СК Дніпро-1

Захисник СК Дніпро-1 Папа Гуйє пригадав, як зірка Ліверпуля Садьйо Мане міг опинитись у харківському Металісті.

"Коли Мане грав за австрійський Зальцбург, я пропонував Євгену Краснікову підписати його в Металіст. Але переговори так і не відбулися.

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Садьйо тоді був дуже молодий. В Україну їхати йому не хотілося, адже були шанси переїхати до Європи. Це було рішенням його агента. Я з ним спілкуюся і зараз, ми друзі. Коли Мане грав за Саутгемптон, ми часто спілкувалися", – поділився Гуйє в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Папа Гуйє став гравцем СК Дніпро-1 наприкінці минулого літа на правах вільного агента. Раніше сенегалець грав у складі Волині, Металіста, Дніпра і Карпат, які покинув у кінці минулого сезону.

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