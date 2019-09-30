Михайленко розповів, чому СК Дніпро-1 підписав Гуйє

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думкою про трансфер Папи Гуйє.

"Люблю працювати і з молоддю, і з професіоналами. Питання стояло інакше. Потрібно було підсилити лінію оборони. Шукали надійних захисників, високих, які добре грають головою. Тому вибір зупинили на Гуйє. Тим більше знаємо його людські якості.

СК Дніпро-1 оголосив про підписання Папи Гуйє

Найкращий свій футбол він показував в Металісті, де разом з Обрадовічем захищали свою половину поля. Хороша швидкість, хороший рівень ведення єдиноборств. Бразильці і аргентинці творили попереду", – поділився Михайленко в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Папа Гуйє став гравцем СК Дніпро-1 наприкінці минулого літа. Раніше сенегалець грав у складі Волині, Металіста, Дніпра і Карпат, які покинув у кінці минулого сезону.

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