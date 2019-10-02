Гуцуляк розповів, коли зможе повернутися в склад Карпат після травми

Форвард Карпат Олексій Гуцуляк поділився подробицями свого відновлення після травми.

"Відчуваю себе вже добре, думаю, що найближчим часом зможу повернутися на футбольне поле.

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Сьогодні вже займався на траві і досить інтенсивно, тому вважаю, що відновлення проходить як треба", – сказав Гуцуляк в коментарі офіційному сайту Карпат. 21-річний нападник пропустив останні два матчі "левів", які закінчились провалами – виліт з Кубка України від Інгульця і поразка у матчі 9 туру УПЛ з Колосом.

Додамо, що в активі Гуцуляка два голи і один асист в семи матчах поточного сезону.

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