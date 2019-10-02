toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АТАЛАНТА - ШАХТАР БАРСЕЛОНА - ІНТЕР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ

Гуцуляк розповів, коли зможе повернутися в склад Карпат після травми

19:10 11 Читать на русском
Гуцуляк розповів, коли зможе повернутися в склад Карпат після травми
Олексій Гуцуляк / Карпати

Форвард Карпат Олексій Гуцуляк поділився подробицями свого відновлення після травми.

 

"Відчуваю себе вже добре, думаю, що найближчим часом зможу повернутися на футбольне поле.

"Яйця менші, ніж фісташки", – Смалійчук жорстко відреагував на виліт Карпат з Кубка України

Сьогодні вже займався на траві і досить інтенсивно, тому вважаю, що відновлення проходить як треба", – сказав Гуцуляк в коментарі офіційному сайту Карпат. 21-річний нападник пропустив останні два матчі "левів", які закінчились провалами – виліт з Кубка України від Інгульця і поразка у матчі 9 туру УПЛ з Колосом.

Додамо, що в активі Гуцуляка два голи і один асист в семи матчах поточного сезону.

Фальсифікації на користь Мессі, українізація Європи, жах у Карпатах і друзі Динамо: огляд футбольного тижня у мемах

blog_ava
"Валідольна розв’язка": чому Шахтар залишається з проблемами, Штілера – у чемпіонат області і трохи Маліновського
13:30
6290
Теги
Карпати Карпати Олександрія - Карпати Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
40
хв
Барселона
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук