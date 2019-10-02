toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АТАЛАНТА - ШАХТЕР БАРСЕЛОНА - ИНТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ

Гуцуляк рассказал, когда сможет вернуться в состав Карпат после травмы

19:10 5 Читати українською
Гуцуляк рассказал, когда сможет вернуться в состав Карпат после травмы
Алексей Гуцуляк / Карпаты

Форвард Карпат Алексей Гуцуляк поделился подробностями своего восстановления после травмы.

 

"Чувствую себя уже хорошо, думаю, что в ближайшее время смогу вернуться на футбольное поле.

"Яйца меньше, чем фисташки", – Смалийчук жестко отреагировал на вылет Карпат из Кубка Украины

Сегодня уже занимался на траве и достаточно интенсивно, поэтому считаю, что восстановление проходит как надо", – сказал Гуцуляк в комментарии официальному сайту Карпат. 21-летний нападающий пропустил последние два матча "львов", которые закончились провалами – вылет из Кубка Украины от Ингульца и поражение в матче 9 тура УПЛ с Колосом.

Добавим, что в активе Гуцуляка два гола и один ассист в семи матчах текущего сезона.

Фальсифікації на користь Мессі, українізація Європи, жах у Карпатах і друзі Динамо: огляд футбольного тижня у мемах

blog_ava
Украина благодаря победе Шахтера поднялась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА
13:18
963
Теги
Карпаты Карпаты Александрия - Карпаты Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
39
мин
Барселона
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук