Гуцуляк рассказал, когда сможет вернуться в состав Карпат после травмы

Форвард Карпат Алексей Гуцуляк поделился подробностями своего восстановления после травмы.

"Чувствую себя уже хорошо, думаю, что в ближайшее время смогу вернуться на футбольное поле.

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Сегодня уже занимался на траве и достаточно интенсивно, поэтому считаю, что восстановление проходит как надо", – сказал Гуцуляк в комментарии официальному сайту Карпат. 21-летний нападающий пропустил последние два матча "львов", которые закончились провалами – вылет из Кубка Украины от Ингульца и поражение в матче 9 тура УПЛ с Колосом.

Добавим, что в активе Гуцуляка два гола и один ассист в семи матчах текущего сезона.

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