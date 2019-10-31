Зозуля – найкращий нападник, якого я коли-небудь тренував, – головний тренер Альбасете

Наставник Альбасете Луїс Мігель Раміс поділився враженнями від гри форварда іспанського клубу Романа Зозулі.

"Роман – найкращий нападник, якого я тренував на професіональному рівні. У мене були Маріано, Борха Майораль і Хесе, але можу сказати одне – він найдосконаліший. Він дуже багато дає нам", – наводить слова Раміса офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, 29-річний українець у поточному сезоні забив три голи у дванадцяти матчах і віддав один асист. Після 13-ти турів Альбасете набрав 22 бали і посідає п’яту сходинку – від другого місця клуб відділяє лише одне очко.

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