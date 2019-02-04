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Гусєв: Зрозумів, що Ващук не поверне гроші після відмови від розписки

19:24 306 Читать на русском
Гусєв: Зрозумів, що Ващук не поверне гроші після відмови від розписки
Олег Гусєв / Динамо

Колишній футболіст Динамо Олег Гусєв розповів свою версію конфлікту з Владиславом Ващуком.

"У 2008 році Ващук позичив у мене 60 тисяч євро. Він взяв гроші на 2 місяці. Яка сума була повернена? 10 тисяч євро, десь через рік. Як Ващук пояснював затримку платежу? "Є складнощі. Почекай ще трохи. Все поверну".

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Я зрозумів, що цього не станеться у минулому році. Я сказав йому: "Справа тягнеться надто довго. Напиши розписку". Він навідріз відмовився. Стало зрозуміло, що добровільно цих грошей він не віддасть. Якби існувала розписка, зараз питання вирішувалося б значно простіше і швидше", – цитує Гусєва "Спорт-Експрес в Україні".

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Теги
Олег Гусєв Олег Гусєв Владислав Ващук Владислав Ващук
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