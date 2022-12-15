Гура мав конфлікт з відомим агентом – журналіст розкрив справжні причини відходу тренера з Олександрії
Вже колишній наставник "жовто-чорних" Юрій Гура покинув олександрійців з декількох причин.
Юрій Гура, який напередодні доволі несподівано покинув Олександрію, не мав хороших стосунків з генеральним директором клубу Іваном Кузьменком – сином власника клубу Сергія Кузьменка, повідомляє KDK.
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До того ж, 46-річний фахівець не дуже охоче працював з футбольним агентом Вадимом Шаблієм, співпраці з яким надавав перевагу якраз Кузьменко-молодший. Нині у складі Олександрії грають одразу 18 клієнтів Шаблія (влітку в команду прийшли 9 новачків, 7 з яких – клієнти одіозного агента).
Проблема полягала і в тому, що дехто з цих гравців (як, наприклад, Кирило Ковалець) заробляє 20 тисяч доларів на місяць, а дехто – 2-3 тисячі доларів. Гура був проти такого дисбалансу серед гравців однієї команди. Крім цього, цим футболістам потрібно було надавати ігрову практику, незалежно від рівня їхньої гри. Зокрема, з цим пов’язаний конфлікт Гури та Вікентія Волошина.
Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Новим тренером команди найімовірніше стане наставник молодіжки Руслан Ротань.
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