Юрій Гура, який напередодні доволі несподівано покинув Олександрію, не мав хороших стосунків з генеральним директором клубу Іваном Кузьменком – сином власника клубу Сергія Кузьменка, повідомляє KDK.

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До того ж, 46-річний фахівець не дуже охоче працював з футбольним агентом Вадимом Шаблієм, співпраці з яким надавав перевагу якраз Кузьменко-молодший. Нині у складі Олександрії грають одразу 18 клієнтів Шаблія (влітку в команду прийшли 9 новачків, 7 з яких – клієнти одіозного агента).

Проблема полягала і в тому, що дехто з цих гравців (як, наприклад, Кирило Ковалець) заробляє 20 тисяч доларів на місяць, а дехто – 2-3 тисячі доларів. Гура був проти такого дисбалансу серед гравців однієї команди. Крім цього, цим футболістам потрібно було надавати ігрову практику, незалежно від рівня їхньої гри. Зокрема, з цим пов’язаний конфлікт Гури та Вікентія Волошина.

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Новим тренером команди найімовірніше стане наставник молодіжки Руслан Ротань.

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