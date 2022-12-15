Юрий Гура, довольно неожиданно покинувший Александрию накануне, не имел хороших отношений с генеральным директором клуба Иваном Кузьменко – сыном владельца клуба Сергея Кузьменко, сообщает KDK.

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К тому же, 46-летний специалист не очень охотно работал с футбольным агентом Вадимом Шаблием, сотрудничество с которым предпочитал как раз Кузьменко-младший. В настоящее время в составе Александрии играют сразу 18 клиентов Шаблия (летом в команду пришли 9 новичков, 7 из которых – клиенты одиозного агента).

Проблема заключалась и в том, что некоторые из этих игроков (как, например, Кирилл Ковалец) зарабатывают 20 тысяч долларов в месяц, а некоторые – 2-3 тысячи долларов. Гура был против такого дисбаланса среди игроков одной команды. Кроме того, этим футболистам нужно было предоставлять игровую практику, независимо от уровня их игры. В частности, с этим связан конфликт Гуры и Викентия Волошина.

Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Новым тренером команды, скорее всего, станет наставник молодежки Руслан Ротань.

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