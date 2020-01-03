Грозний: УПЛ потребує розширення – ми повинні піти шляхом Нідерландів і Португалії

Заслужений тренер України В'ячеслав Грозний переконаний, що збільшення кількості учасників УПЛ позитивно вплине на розвиток футболу в країні.

"УПЛ потребує обов'язкового розширення. 12 клубів в елітному дивізіоні – це катастрофічно мало для нашої країни. В УПЛ повинні бути представлені такі міста, як Одеса, Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг, Луцьк.

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Упевнений, 16 команд в еліті – це мінімум. І не потрібно боятися зниження рівня УПЛ. Навпаки, збільшення числа клубів дасть відразу дві переваги українському футболу – швидший і вагоміший розвиток гри в по-справжньому футбольних регіонах країни і можливість задіяти в елітних командах максимум молодих і талановитих хлопців.

Думаю, для футболістів, особливо молодих, гра проти Шахтаря, Динамо або Зорі з Олександрією стане відмінним стимулом. Ми можемо і повинні піти шляхом Нідерландів і Португалії", – цитує Грозного Footboom.

Нагадаємо, що з наступного сезону в УПЛ буде грати 14 команд.

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