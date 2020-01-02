Сабо відверто висловився щодо розширення УПЛ

Колишній тренер Динамо та збірної України, а нині телевізійний експерт Йожеф Сабо, поділився думками щодо збільшення учасників чемпіонату України.

"Хочу навести вам приклад. Я ходжу практично на всі домашні матчі Оболонь-Бровара. Якось сказав Сергію Ковальцю, що він молодець – тримається зі своєю командою у групі лідерів, при тому, що футболісти у нього під рукою слабенькі.

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Якщо поглянути на склади лідерів першої ліги – Руху, Металіста-1925, Волині, то ви практично не побачите там молодих і перспективних хлопців. Грають футболісти з УПЛ, які зараз на виду. А що буде потім, ніхто не знає.

Розширення УПЛ буде правильним кроком. Ми зуміли довести це, незважаючи на війну, кризу... На міжнародній арені змушені з нами рахуватися", – сказав Сабо в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, з наступного сезону в УПЛ буде грати 14 команд.

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