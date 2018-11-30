Грозний підписав контракт з Арсеналом-Київ

В'ячеслав Грозний підписав контракт з київським Арсеналом до 30 червня 2019 року.

Арсенал-Київ підписав офіційний контракт з наставником команди В'ячеславом Грозним, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Спеціаліст очолюватиме столичний клуб до 30 червня 2019 року.

Раніше Грозний повідомив, що у нього немає контракту з клубом, а є лише джентльменська угода, яка закінчується сьогодні.

Київську команду Грозний очолив на початку жовтня, замінивши відправленого у відставку італійця Фабріціо Раванеллі.