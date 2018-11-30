Грозний підписав контракт з Арсеналом-Київ

Світ — 21:36 130
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Камерун втратив право приймати КАН-2019
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"Хацкевич має піти" та антирекорд сезону, або Циганков вражає Європу: реакція соцмереж на матчі Динамо і Ворскли в ЛЄЛіга Європи — 20:20 2121
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Дербі Мерсисайду і Північного Лондона та італійська битва за Лігу чемпіонів: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 20:05 1184
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"Ігри на контору – одна з причин, чому я поїхав за океан". Українець, якого забракували в Динамо, став чемпіоном КанадиІнтерв’ю — 16:30 4990
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"Клоуни і ганьба", або Чутки про змову і "братську угоду": казахські ЗМІ про матч Астана – ДинамоЛіга Європи — 15:09 5782
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