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Грозний підписав контракт з Арсеналом-Київ

21:49 147 Читать на русском
Грозний підписав контракт з Арсеналом-Київ
В'ячеслав Грозний / Фото: Спорт-Экспресс

В'ячеслав Грозний підписав контракт з київським Арсеналом до 30 червня 2019 року.

Арсенал-Київ підписав офіційний контракт з наставником команди В'ячеславом Грозним, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Спеціаліст очолюватиме столичний клуб до 30 червня 2019 року.

Раніше Грозний повідомив, що у нього немає контракту з клубом, а є лише джентльменська угода, яка закінчується сьогодні.

Київську команду Грозний очолив на початку жовтня, замінивши відправленого у відставку італійця Фабріціо Раванеллі.

Теги
В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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