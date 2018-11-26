Грозний назвав гравця, який повторить шлях Буяльського в Динамо

Головний тренер Арсенала-Київ В’ячеслав Грозний пророкує велике майбутнє хавбеку Павлу Оріховському.

"Я вам кажу: Оріховський повторить шлях Буяльського, я в цьому впевнений. У нього і характер є, і рівень майстерності.

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Запам'ятайте цього хлопця – він дуже сильний футболіст, у нього дуже великий потенціал. Він буде грати в основному складі київського Динамо і доросте до національної збірної", – цитує Грозного офіційний сайт Чорноморця.

Нагадаємо, Оріховський виступає за Арсенал-Київ на правах оренди, контракт гравця належить Динамо. В минулому сезоні хавбека орендував одеський Чорноморець.

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