Грозный назвал игрока, который повторит путь Буяльского в Динамо

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный предсказывает большое будущее хавбеку Павлу Ореховскому.

"Я говорю: Ореховский повторит путь Буяльского, я в этом уверен. У него и характер есть, и уровень мастерства.

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Запомните этого парня – он очень сильный футболист, у него очень большой потенциал. Он будет играть в основном составе киевского Динамо и дорастет до национальной сборной", – цитирует Грозного официальный сайт Черноморца.

Напомним, Ореховский выступает за Арсенал-Киев на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В прошлом сезоне хавбека арендовал одесский Черноморец.

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