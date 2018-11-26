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Грозный назвал игрока, который повторит путь Буяльского в Динамо

08:53 335 Читати українською
Грозный назвал игрока, который повторит путь Буяльского в Динамо
Павел Ореховский (слева) / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный предсказывает большое будущее хавбеку Павлу Ореховскому.

"Я говорю: Ореховский повторит путь Буяльского, я в этом уверен. У него и характер есть, и уровень мастерства.

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Запомните этого парня – он очень сильный футболист, у него очень большой потенциал. Он будет играть в основном составе киевского Динамо и дорастет до национальной сборной", – цитирует Грозного официальный сайт Черноморца.

Напомним, Ореховский выступает за Арсенал-Киев на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В прошлом сезоне хавбека арендовал одесский Черноморец.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Арсенал-Киев Арсенал-Киев Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Павел Ореховский Павел Ореховский Украина Украина
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