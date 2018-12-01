Грозний може покинути Арсенал-Київ, якщо у клубі будуть проблеми з фінансуванням

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний прокоментував нічию "канонірів" в матчі проти Карпат (1:1).

"Ми не дивимося в турнірну таблицю, працюємо над тим, щоб привести всіх футболістів до спільного знаменника гри. Ми забиваємо в двох матчах поспіль – це важливо, на жаль, з реалізацією у нас проблеми. Арсенал зіграв трохи інакше тактично, усвідомлювали, що суперник дуже хороший, з великим атакувальним потенціалом. Ми розуміли, що вони будуть грати в три центральні захисники, а Швед буде переміщатися по полю вільно.

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До того ж суперник у другому таймі посилився, а у мене все заміни були вимушені. Жодної тактичної заміни я зробити не зміг. Подякував гравцям – мені сподобався перший тайм, могли б з нього більше вичавити. Були проблеми з останньої передачею, також не пішли подачі зі стандартів. У нас була перевага на стандартах .

Привезли собі необов'язковий пенальті нічия. Звичайно, хотілося виграти, як хотілося і в Одесі, але я по-філософськи дивлюся на те, що низка гравців прогресують, швидше приймають рішення і непогано працюють з м'ячем.

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У мене є угода з Арсеналом до 30-го червня 2019-го року. Однак після закінчення першої частини сезону – 8-го грудня у мене буде зустріч з керівництвом, де ми обговоримо подальші перспективи роботи. У нас є джентльменська угода, що я можу піти у випадку, якщо будуть проблеми з фінансами", – розповів Грозний телеканалу "Футбол".