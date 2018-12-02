Грозный может покинуть Арсенал-Киев, если в клубе будут проблемы с финансированием

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный прокомментировал ничью "канониров" в матче против Карпат (1:1).

"Мы не смотрим в турнирную таблицу, мы работаем над тем, чтобы привести всех футболистов к общему знаменателю игры. Мы забиваем в двух матчах подряд – это важно, к сожалению, с реализацией у нас проблемы. Арсенал сыграл несколько иначе тактически, осознавали, что соперник очень хороший, с большим атакующим потенциалом. Мы понимали, что они будут играть в три центральных защитника, а Швед будет перемещаться по полю свободно.

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К тому же соперник во втором тайме усилился, а у меня все замены были вынужденные. Никакой тактической замены я сделать не смог. Поблагодарил игроков – мне понравился первый тайм, могли бы с него больше выжать. Были проблемы с последней передачей, также не пошли подачи со стандартов. У нас было преимущество на стандартах.

Привезли себе необязательный пенальти и ничья. Конечно, хотелось выиграть, как хотелось и в Одессе, но я по-философски смотрю на то, что ряд игроков прогрессируют, быстрее принимают решения и неплохо работают с мячом.

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У меня есть соглашение с Арсеналом до 30-го июня 2019-му году. Однако после окончания первой части сезона – 8 декабря у меня будет встреча с руководством, где мы обсудим дальнейшие перспективы работы. У нас есть джентльменское соглашение, что я могу пойти в случае, если будут проблемы с финансами", – рассказал Грозный телеканалу "Футбол".