"Знову дає про себе знати глобальна проблема Динамо, яка спостерігається останні 3-4 роки – нестача, а точніше відсутність гравців, здатних грати на вістрі атаки. Пошук таких футболістів вже давно повинен був розпочатись, але результат ми всі бачимо.

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Є перспективні молоді гравці, але вони так до кінця себе і не проявляють, вийшовши на певний рівень, там і залишаються. Свіжий приклад – Супряга. Вважаю, що такий клуб, як Динамо, міг би витратити пристойну суму грошей для того, щоб придбати класного чистого нападника. Але ніякі дії в цьому напрямку не робляться. Це трохи насторожує і за це, звичайно, прикро.

Гравців таранного типу, на кшталт Селезньова, у нас взагалі немає. Не знаю, де вони зникають. Начебто і школа у нас досить велика, але ми нікого не бачимо. Або футбольні школи погано працюють, або гравці, що називається, вивелися", – цитує Гецка Footboom.

Зауважимо, із чистих форвардів в активі киян є Владислав Супряга, Артем Бєсєдін та Назарій Русин.

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