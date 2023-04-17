Власник Челсі Тодд Бьолі зайшов у роздягальню команди після поразки "синіх" від Брайтона (1:2).

Як інформує The Telegraph, він виголосив свій монолог перед гравцями після промови наставника Френка Лемпарда.

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Повідомляється, що лейтмотив висловлювань Бьолі зводився до того, що він витратив 600 млн фунтів, а команда не виправдовує очікувань. Власник Челсі назвав результати лондонців "ганебними".

Згідно з джерелом, Бьолі сказав, що матч-відповідь із Реалом у ЛЧ є шансом врятувати сезон.

Після 31 туру в АПЛ Челсі посідає 11 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що взимку лондонський клуб придбав Михайла Мудрика у Шахтаря за 70 млн євро. Ще 30 млн євро Шахтар отримає у вигляді бонусів.

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