Владелец Челси Тодд Бёли зашёл в раздевалку команды после поражения "синих" от Брайтона (1:2).

Как информирует The Telegraph, он произнёс свой монолог перед игроками после речи наставника Фрэнка Лэмпарда.

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Сообщается, что лейтмотив высказываний Бёли сводился к тому, что он потратил 600 млн фунтов, а команда не оправдывает ожиданий. Владелец Челси назвал результаты лондонцев "постыдными".

Согласно источнику, Бёли сказал, что ответный матч с Реалом в ЛЧ является шансом спасти сезон.

После 31 тура в АПЛ Челси занимает 11 место в турнирной таблице.

Напомним, что зимой лондонский клуб приобрёл Михаила Мудрика у Шахтёра за 70 млн евро. Ещё 30 млн евро Шахтёр получит в виде бонусов.

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