Лондонський клуб все ще не визначився з тим, хто очолить команду в наступному сезоні. За інформацією The Times, минулого четверга (13 квітня) Юліан Нагельсманн зустрівся з представниками Челсі. Це перші особисті переговори між "синіми" та німецьким фахівцем, якого звільнили з Баварії.

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Джерело повідомляє також, що керівництво лондонського клубу розглядає також ще кілька імен. Окрім Луїса Енріке, Маурісіо Почеттіно, Лучано Спаллетті та Рубена Аморімо, Челсі дуже імпонує профіль Венсана Компані. Легенда Манчестер Сіті нещодавно вивів Бернлі в АПЛ з Чемпіоншипу та показав виняткові результати зі своєю командою.

Наразі Челсі очолює Франк Лемпард. В англійській Прем'єр-лізі "сині" посідають 11 сходинку з 39 балами. Від третього місця команду відділяє 20 очок.

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