Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет Лилль, призывает не иметь дела с клубами, представляющими страну-террористку.

"На прошлой неделе я читал, что Бенфика и Брага рассматривают возможность продажи Чикинью и Тормены российским клубам. Бенфика, которая образцово организовала кампанию помощи Украине с начала войны. Моей родной Брагой руководят чуткие люди с огромным сердцем. Словом, я не хочу верить. Я отказываюсь это делать.

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Сассуолло. Итальянский клуб отказался даже начать переговоры и заявил об этических вопросах, связанных с войной, которые их не устраивают. Я был горд думать, что футбольный мир продолжает быть примером.

Я обращаюсь к Бенфике и моей Браге с призывом последовать примеру итальянского клуба. Знаю, что время идет, и люди у себя дома, как правило, не слушают новости, связанные с войной в Украине. Но каждый день Россия продолжает убивать людей, даже невинных детей. Возможно, кто-то из них в этот момент находился дома и смотрел футбольный матч.

Одно знаю точно – если Бенфика и моя Брага закроют соглашения с российскими клубами,

то деньги будут окроплены кровью детей, погибающих ежедневно в Украине. И многие из этих детей любили футбол", – написал Фонсека в своем Twitter.

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