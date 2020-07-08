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Грізманн зустрівся з керівництвом Барселони – доля француза визначена

11:49 - Читать на русском
Грізманн зустрівся з керівництвом Барселони – доля француза визначена
Грізманн, Бартомеу та Абідаль / ФК Барселона

Боси іспанської Барселони остаточно визначилися з майбутнім на Камп Ноу нападника Антуана Грізманна, який посередньо проводить перший сезон у футболці "блаугранас".

Французький форвард зустрівся з менеджментом Барси, щоб з'ясувати свої перспективи на сезон 2020/21. Про це повідомляє L'Equipe.

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Оточення Грізманна, сам чемпіон світу та керівництво "блаугранас" зустрілися після поєдинку проти Вільяреала (4:1). Саме цей матч став для 29-річного француза найкращим після рестарту Прімери. Боси каталонців запевнили Грізманна, що не збираються відпускати його з Камп Ноу цьогоріч і розраховують на нього.

До слова, в нинішньому сезоні Антуан Грізманн провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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Головне Барселона Барселона Іспанія Антуан Антуан Грізманн
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