"Перед катастрофою в матчі з Баварією Антуан хотів одного – піти. Він відчував, що більше не входить в плани Барселони, що більше так тривати не може. Він всерйоз думав про відхід.

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Потім сталося те, що сталося. Розмова з Куманом переконала його, що Антуан входить в його плани, а сам тренер вважає його важливим гравцем команди в майбутньому", – зазначив Олатс у коментарі Get French Football News.

Нагадаємо, Барселона вперше з 2014 року завершила сезон без трофеїв. Для самого Грізманна перший рік у стані "блаугранас" видався не надто вдалим – у 48 матчах француз відзначився 15 голами та 4 асистами.

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