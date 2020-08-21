Барселона продовжує перебудову – Куман планує змінити позиції двох зірок каталонців

"Чи буду використовувати де Йонга на тій позиції, на якій він виступає за збірну Нідерландів? Так, я хочу цього. Якщо ти вкладаєш в молодого гравця і платиш за нього багато грошей, то повинен використовувати його на рідній позиції.

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Те ж саме стосується і Антуана Грізманна. Він не вінгер. Він повинен грати там, де звик, там, де його якості розкриються в повному обсязі", – розповів Куман в інтерв'ю виданню Noc.

Зазначимо, що рідним амплуа для де Йонга є опорна зона, однак на цій позиції протягом уже 12 років продовжує виступати Серхіо Бускетс.

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