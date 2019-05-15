toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Грізманн про геїв: Якщо мій партнер зізнається в цьому, я буду ним пишатись

15 травня 07:30 655 Читать на русском
Грізманн про геїв: Якщо мій партнер зізнається в цьому, я буду ним пишатись
Антуан Грізманн / Reuters

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн не вважає одностатеві стосунки приводом для осуду.

Зірка збірної Франції розповіла про своє ставлення до гомосексуалізму.

"Я буду пишатися одноклубником, якщо хтось зізнається в цьому публічно. Думаю, що це може відкрити двері для інших. Якщо його будуть критикувати за камінг-аут, а критики будуть завжди, ми підтримаємо його, щоб він пишався собою і був щасливий.

Грізманн зняв прощальне відео для фанів Атлетіко

У кожної людини свої смаки в особистому житті або в захопленнях.

Потрібно постаратися допомогти людині, яка говорить про це, а не критикувати і не ображати її", – наводить слова Грізманна L'Equipe з посиланням на документальний фільм каналу France 2.

Топ-10 трансферів літа, які можуть знести дах: Барса двічі входить в одну річку, неймовірний "шопінг" Реала

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7581
Теги
Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
55
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук