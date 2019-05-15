Грізманн про геїв: Якщо мій партнер зізнається в цьому, я буду ним пишатись

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн не вважає одностатеві стосунки приводом для осуду.

Зірка збірної Франції розповіла про своє ставлення до гомосексуалізму.

"Я буду пишатися одноклубником, якщо хтось зізнається в цьому публічно. Думаю, що це може відкрити двері для інших. Якщо його будуть критикувати за камінг-аут, а критики будуть завжди, ми підтримаємо його, щоб він пишався собою і був щасливий.

Грізманн зняв прощальне відео для фанів Атлетіко

У кожної людини свої смаки в особистому житті або в захопленнях.

Потрібно постаратися допомогти людині, яка говорить про це, а не критикувати і не ображати її", – наводить слова Грізманна L'Equipe з посиланням на документальний фільм каналу France 2.

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