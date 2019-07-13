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"У Атлетіко є докази, якщо ми зробили таку заяву", – президент мадридців пояснив фінансові претензії до Барселони

10:47 364 Читать на русском
"У Атлетіко є докази, якщо ми зробили таку заяву", – президент мадридців пояснив фінансові претензії до Барселони
Антуан Грізманн та Енріке Сересо / Фото Reuters

Президент Атлетіко Енріке Сересо також вважає, що Барселона порушила фінансові правила при підписанні екс-форварда мадридців Антуана Грізманна.

"Якщо клуб зробив цю заяву (Атлетіко заявив, що Барса повинна доплатити ще 80 млн євро за Антуана – прим.), це тому, що у нас є докази. Ми повинні вивчити все, і ми будемо вимагати суму, яку ми вважаємо необхідною.

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Я розчарований ставленням Грізманна. Він хотів піти, але не сказав нам нічого до останньої хвилини", – цитує Сересо RAC1.

Нагадаємо, напередодні каталонці виплатили за француза 120 млн євро відступних (до 30 червня клаусула Грізманна становила 200 млн), проте "матрацники" вимагають ще 80 млн, вважаючи, що Барселона раніше домовилась з форвардом про трансфер.

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Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Трансфери Барселони
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