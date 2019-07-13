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"У нас есть доказательства", – президент Атлетико объяснил финансовые претензии к Барселоне

10:48 104 Читати українською
"У нас есть доказательства", – президент Атлетико объяснил финансовые претензии к Барселоне
Антуан Гризманн и Энрике Сересо / Фото Reuters

Президент Атлетико Энрике Сересо считает, что Барселона нарушила финансовые правила при подписании экс-форварда мадридцев Антуана Гризманна.

"Если клуб сделал это заявление (Атлетико заявил, что Барса должна доплатить еще 80 млн евро за Антуана – прим.), это потому, что у нас есть доказательства. Мы должны изучить все, и мы будем требовать сумму, которую мы считаем необходимой.

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Я разочарован отношением Гризманна. Он хотел уйти, но не сказал нам ничего до последней минуты", – цитирует Сересо RAC1.

Напомним, накануне каталонцы выплатили за француза 120 млн евро отступных (до 30 июня клаусула Гризманна составляла 200 млн), однако "матрасники" требуют еще 80 млн, считая, что Барселона ранее договорилась с форвардом о трансфере.

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