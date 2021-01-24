Грізманн підтримав українського підлітка, побитого в Парижі
Форвард збірної Франції Антуан Грізманн шокований вчинком щодо українця.
Французький нападник Барселони Антуан Грізманн підтримав 14-річного українця, якого днями побили у Парижі.
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"Нестерпні зображення. Сил тобі, Юрій, видужуй", – написав Грізманн на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, 22 січня поблизу Ейфелевої вежі група невідомих з палицями, битами і ножами напала на студентів. Втекли всі, окрім неповнолітнього українця. Він перебуває в реанімації в комі – у нього пробитий у декількох місцях череп, переломи рук, ножові поранення і травма очей.
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