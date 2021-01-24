Французький нападник Барселони Антуан Грізманн підтримав 14-річного українця, якого днями побили у Парижі.

Захисник Ітусаїнго зазнав жахливої травми у матчі аргентинської серії С – моторошні кадри (18+)

"Нестерпні зображення. Сил тобі, Юрій, видужуй", – написав Грізманн на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, 22 січня поблизу Ейфелевої вежі група невідомих з палицями, битами і ножами напала на студентів. Втекли всі, окрім неповнолітнього українця. Він перебуває в реанімації в комі – у нього пробитий у декількох місцях череп, переломи рук, ножові поранення і травма очей.

"Ярмоленко показав те, що часто робить для України": Англія хвалить Андрія за класний гол, а фани бояться його успіху