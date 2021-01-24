Французский нападающий Барселоны Антуан Гризманн поддержал 14-летнего украинца, которого на днях избили в Париже.

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"Невыносимые изображения. Сил тебе, Юрий, выздоравливай", – написал Гризманн на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, 22 января у Эйфелевой башни группа неизвестных с палками, битами и ножами напала на студентов. Убежали все, кроме несовершеннолетнего украинца. Он находится в реанимации в коме – у него пробит в нескольких местах череп, переломы рук, ножевые ранения и травма глаз.

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