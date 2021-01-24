Трагедією мало не закінчився поєдинок однієї з нижчих ліг Аргентини.

У матчі плей-оф четвертого дивізіону чемпіонату Аргентини між командами Реал Пілар та Ітусаїнго стався кривавий епізод.

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В одному з моментів захисник Ітусаїнго Брайан Медіна отримав серйозну травму у зіткненні з суперником – 27-річному оборонцю дуже глибоко розрізали ногу. Проте, побачене не вразило арбітра матчу Хуана Пафунді – він вирішив, що фол не заслуговує бодай на жовту картку. Медіну терміново шпиталізували. Поки невідомо скільки часу знадобиться футболісту на відновлення.

До слова, основний час завершився нульовою нічиєю, а у серії післяматчевих пенальті влучнішими виявились гравці Ітусаїнго – поєдинок закінчився з рахунком 6:5.

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