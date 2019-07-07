Грізманн переграв Атлетіко – юридичний трюк форварда наближає переїзд на Камп Ноу

Чемпіон світу Антуан Грізманн не має наміру розпочинати підготовку до нового сезону в складі мадридського Атлетіко.

У суботу стартує передсезонна підготовка "матрацників", але на появу французького форварда там очікувати не слід. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Попри категоричну заяву Атлетіко, в якій мадридський клуб звинуватив Грізманна та босів Барселони в неповазі, а також вимагав появи 28-річного нападника на найближчому тренуванні, француз не повернеться. Натомість через своїх агентів він офіційно повідомив "кольчонерос", що виплатить клубу 120 млн євро задля розірвання контракту. Це змінює усе. Виплата клаусули дозволяє Грізманну на законних підставах не з'являтися у таборі Атлетіко.

За інформацією каталонського видання, такий "хід" форварда – юридична хитрість. Уже саме повідомлення про готовність сплатити передбачену контрактом суму дає право на ігнорування вимоги "матрацників", хоча наразі відступні не сплачені. Грізманн виграв трохи часу й тепер повинен завершити перемовини з Барсою у найближчі дні, адже невдовзі має з'явитися в офісі Ла Ліги, щоб офіційно оформити переказ 120 млн у євровалюті для розірвання контракту.

Звісно, варіант, за яким Антуан Грізманн вчасно не матиме домовленості з "блаугранас" і не зможе виплатити зазначену суму, наразі маловірогідний. Але те, що форвард остаточно зіпсував свою репутацію і розбив серця уболівальників, які обожнювали його впродовж останніх п'яти років – доконаний факт.

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