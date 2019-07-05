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Грізманн у Барселону: Атлетіко звинуватив гравця та "блаугранас" у неповазі й висунув свої умови

5 липня 21:31 2968 Читать на русском
Грізманн у Барселону: Атлетіко звинуватив гравця та "блаугранас" у неповазі й висунув свої умови
Антуан Грізманн / ФК Атлетіко

Мадридський Атлетіко різко висловився щодо ситуації Антуана Грізманна та Барселони і висунув жорсткі умови.

"14 травня Антуан Грізманн поінформував Мігеля Анхеля Хіля, Дієго Сімеоне і Андреа Берта про рішення покинути клуб в кінці сезону.

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Через кілька днів після цього Атлетіко дізнався, що Барселона і гравець досягли угоди в березні, у дні після матчу-відповіді Ліги чемпіонів з Ювентусом, а умови угоди вони обговорювали з середини лютого.

У зв'язку з сьогоднішньою заявою президента Жозепа-Марії Бартомеу, ми хочемо заявити, що це правда. Вчора відбулася зустріч Мігеля Анхеля Хіля з генеральним директором Барселони Оскаром Грау на прохання "блаугранас".

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На цій нараді Грау висловив намір після того, як відступні в контракті Антуана Грізманн знизилися з 200 до 120 мільйонів євро, вимагати відстрочення платежу вищезгаданої суми станом на 1 липня.

Очевидно, що Атлетіко відповів негативно, розуміючи, що Барселона і Грізманн не поважають наш клуб і всіх його вболівальників.

В результаті цієї ситуації, сьогодні Атлетіко попросив гравця, його сестру-агента і його адвоката, відповідно до їхніх контрактних зобов'язань з нашим клубом, з'явитися в наступну неділю на клубній базі, щоб почати передсезонну підготовку з іншими гравцями", – йдеться у заяві на офіційному сайті Атлетіко.

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